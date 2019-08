Ostermanova, Zakrajšek in Šmit državni prvaki

Bled je gostil prvi tekmovalni dan letošnjega državnega prvenstva v sprintu na mirnih vodah. Za naslove prvakov so se tekmovalci in tekmovalke merili v različnih starostnih skupinah, od članov in mlajših članov, mladincev in mlajših mladincev, do dečkov in deklic oziroma mlajših dečkov in deklic. V članski konkurenci je na 200-metrski razdalji zmagala Anja Osterman, med člani Rok Šmit, na 1000 metrov pa je bil med člani najhitrejši Jošt Zakrajšek.

Pretekli konec tedna so slovenski sprinterji odlično tekmovali na svetovnem prvenstvu v Szegedu, ta konec tedna pa so se predstavili še na Bledu, kjer poteka državno prvenstvo v sprintu na mirnih vodah. Že uvodni dan so bile na sporedu preizkušnje tako na 200, 500 kot 1000 metrov, in sicer v različnih starostnih skupinah.

Ostermanova po pričakovanjih, Zakrajšek brez prave konkurence

V ženski preizkušnji članic na 200 metrov je po pričakovanjih zmagala Anja Osterman (KKK Adria), ki je prehitela bohinjsko kajakašico Tajo Smukavec in članico kluba Soške elektrarne Melanie White Schembri.

Jošt Zakrajšek prav tako ni imel prave konkurence med člani na 1000 metrov. Drugouvrščenega Tita Faletiča je namreč prehitel za deset sekund, na tretje mesto pa je priveslal Rok Šmit. Faletič je postal državni prvak med mlajšimi člani, Šmit je bil drugi, tretji pa Jan Markelj.

Med člani si je na najkrajši razdalji naslov državnega prvaka priveslal Rok Šmit iz KKK Bohinj, na drugo mesto je prišel član KKK Ankaran Matej Toplikar, tretji pa je bil Jan Šmit. Omenjena trojica je na 200 metrov prejela tudi kolajne za najboljše v konkurenci do 23 let.

Jošt Zakrajšek med člani na 1000 metrov ni imel prave konkurence. Foto: Nina Jelenc

Pomerili so se tudi v dvojcih, kjer sta med člani na 500 metrov slavila Jan in Rok Šmit, druga sta bila Miha Fartek in Jan Markelj, tretja pa Tit Faletič in Jan Markelj.

Ponomarenko Janićeva pod okrilje vzela Tio Franca

Med ženskimi dvojci je Špela Ponomarenko Janić tokrat pod svoje okrilje vzela Tio Franca, s katero sta postali državni prvakinji na 500 metrov. Drugi sta bili Tjaša in Manca Mikelj, tretji pa Melanie White Schembri in Neja Vodopivec. V moškem mladinskem dvojcu na 500 metrov sta bila najboljša Jan Černe in Jaka Hvala, drugo mesto sta si priveslala Klemen Rajčič in Maj Parovel, tretje pa Kenan Žunič in Matej Rabak.

Med članicami na 200 metrov sta zmagali Tjaša in Manca Mikelj, na drugo mesto pa sta se uvrstili Melanie White Schembri in Neja Vodopivec. Med kajakaši v dvojcu na najkrajši razdalji je zmagal bratska naveza Šmit, Jan in Rok pa sta postala državna prvaka tudi med mlajšimi člani. Miha Fartek in Jan Markelj sta bila druga, Dar Veter Larikov in Peter Laras pa tretja. Enak vrstni red je bil tudi v konkurenci do 23 let. V mladinski konkurenci kajakaških dvojcev na 200 metrov so se na zmagovalne stopničke uvrstili Klemen Rajčič - Maj Parovel, Jan Černe - Jaka Hvala in Kenan Žunič - Matej Rabak.

Med člani si je na najkrajši razdalji naslov državnega prvaka priveslal Rok Šmit iz KKK Bohinj. Foto: Nina Jelenc

Med mladinci je na 200 metrov najhitreje veslal Miha Fartek iz KKK Bohinj, srebrno kolajno si je priveslal Klemen Rajčič iz Žusterne, bronasto pa Jan Černe iz Soških elektrarn. Med mladinkami je na tej razdalji zmagala Neja Vodopivec iz Soških elektrarn, pred članicama KKK Ljubljana Ano Šteblaj in Živo Jančar. V enakem vrstnem redu so se omenjene tekmovalke zvrstile tudi na 1000 metrov. Na 1000-metrski razdalji je med mladinci državni prvak postal Jan Černe. Na zmagovalnih stopničkah sta se mu pridružila še Klemen Rajčič in Maj Parovel.

Na Blejskem jezeru so tekmovali tudi mlajši mladinci in mladinke ter dečki in deklice oziroma mlajši dečki in deklice.

