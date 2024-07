Odbojkarica Zdovc Sporer v Francijo

Igralka se je na tuje prvič podala v sezoni 2019/20, ko je podpisala pogodbo s poljskim prvoligašem Legionovia Legionowo, zatem pa se je pred sezono 2021/22 za dve leti preselila v belgijski Tchalou Volley.

Prvi del lanske sezone je igrala za zagrebško HAOK Mladost, drugi pa nosila dres slovenskega prvoligaša GEN-I Volleyja, ki je državno prvenstvo sklenil z bronasto kolajno.

"Z odločitvijo nisem odlašala, ker menim, da je to odlična odskočna deska za mojo kariero. Z vodstvom kluba in trenerjem stremimo k istim ciljem in imamo skupno vizijo. Mislim, da je to zelo pomembno za moj športni napredek in klubske rezultate," je razlog za selitev pojasnila odbojkarica.

