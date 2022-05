O'Sullivan do rekordnega sedmega naslova

Ronnie O'Sullivan je z zmago v Crucible Theatru v žep pospravil 595.000 evrov, Judd Trump pa 238.000 evrov. Naslov je branil Anglež Mark Selby, a izpadel v osmini finala proti Kitajcu Yanu Bingtau.

Na turnirju sta Škot Graeme Dott v kvalifikacijah in Avstralec Neil Robertson v glavnem delu tekmovanja postregla s tako imenovano popolno igro, nizom 147 točk, in si priigrala dodatno denarno nagrado. Robertson, sicer prvi favorit pred začetkom SP, je domov odnesel 56.700 evrov, Dott pa 26.800 evrov.

O'Sullivan, ki je v polfinalu zanesljivo ugnal Škota Johna Higginsa, je pred današnjim dnem zadnji naslov osvojil leta 2020, pred tem pa je bil uspešen še v letih 2001, 2004, 2008, 2012 in 2013. S sedmimi naslovi se je markantni Anglež v moderni dobi izenačil s Škotom Stephenom Hendryjem. Trump ostaja pri enem naslovu iz leta 2019.

"The Rocket", kot se glasi vzdevek sedemkratnega svetovnega prvaka, je svoj osmi finale začel udarno in si v nedeljo po popoldanskem in večernem delu dvoboja priigral navidez neulovljivo prednost 12:5. Danes je tako potreboval vsega šest iger, a je Trump popoldne hitro znižal na 12:8, ob tem pa zaigral precej bolje kot dan prej.

Štirinajst let mlajši Trump, v polfinalu je šele po zadnji 33. igri ugnal Valižana Marka Williamsa, je imel nato priložnost, da zniža na 12:9, a je s slabim postavljanjem bele krogle ter po zgrešenem udarcu omogočil O'Sullivanu povratek na mizo in posledično vodstvo s 13:8. Trump je še naprej nadaljeval dobro, pred večernim povratkom v Crucible pa je zaostajal le za tri igre (11:14).

O'Sullivan je v večernem, zadnjem delu dvoboja po zaslugi izjemne učinkovitosti ob udarcih z večje razdalje hitro vzpostavil zanesljivo prednost (16:11) in v 31. igri po dolgem taktičnem boju ter nizu 85 točk prišel do odrešilne 18. igre za sedmi naslov.

"To je eden največjih dosežkov v moji karieri. Nikoli nisem zares razmišljal o sedmem naslovu ali rekordih. Ko prideš do teh številk, si seveda zadovoljen. Zdi se mi, da sem v karieri igral slabše, ko sem se obremenjeval s številkami," je po obračunu sprva dejal O'Sullivan. "Prišel je čas, ko sem se moral osredotočiti, zgolj uživati v igri in na turneji ter napredovati, izpiliti tehniko. Tudi tukaj v Sheffieldu, nato pa so lahko bogovi snookerja odločili, kako se bo vse skupaj končalo. V teh 17 dneh so bili očitno na moji strani."

"Za naprej nimam postavljenih ciljev. Letos sem užival na vseh turnirjih, na tem pa sem bil čustveno povsem izključen. Sicer rad tekmujem, se družim z vsemi tekmeci, ampak ta turnir očitno iz mene izvleče tisto najslabše. Ne vem, če je dobra ideja, ampak vrnil se bom prihodnje leto," je še lov na osmi naslov napovedal O'Sullivan.