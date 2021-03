Novozelandcem ne uspe streti odpora izzivalcev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Boj za sloviti jadralski pokal Amerike med branilcem naslova ekipo Nove Zelandije in izzivalcem Italijo je še naprej zelo razburljiv. Tudi po tretjem dnevu je bitka za najprestižnejši pokal v jadranju dveh visokotehnoloških katamaranov, ki sta pred Aucklandom danes vsak dobila po eno regato, namreč izenačena na 3:3.

Ekipa Luna Rossa Prada Pirelli iz Italije je na prvi regati dneva zmagala s prednostjo 18 sekund. Na šesti regati pa so krmar Nove Zelandije Peter Burling in njegova posadka na Te Rehutai lahko vrnili udarec in premagali izzivalce za 1:41 minute.

"To je bil dober zaključek še enega tesnega dne," je dejal 49-letni novozelandski olimpijski prvak Blair Tuke.

Več deset tisoč navijačev in rekordna flota 1600 čolnov za gledalce so na začetku vikenda regati v zalivu Hauraki zagotovili spektakularno kuliso. Pokalni dvoboj se bo nadaljeval v nedeljo ob 4.15 po srednjeevropskem času s sedmo in osmo dirko.

Kivijem, trikratnim zmagovalcem slovite regate (1995, 2000, 2017) in velikim favoritom, še vedno ni uspelo streti odpora italijanskih izzivalcev.

Luna Rossa želi postati druga evropska ekipa z zmago na pokalu Amerike po švicarski navezi Alinghi v letih 2003 in 2007.

Za osvojitev najstarejšega in najpomembnejšega pokala v jadranju je potrebnih sedem zmag.