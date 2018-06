Novomeščani niso prepustili prestola

Novomeščani so v Dolenjskem namiznoteniškem centru Drgančevje dvoboj z Mariborčani začeli s pričakovanima zmagama Petra Hribarja in Tilna Cvetka, ki sta ugnala Danila Piljaka oziroma Matica Slodeja. V dvoboju dveh veteranov, 46-letnega Nevena Karkovića in tri leta starejšega Gregorja Komaca, je slavil nekdanji slovenski reprezentant, ki je z odlično igro brez izgubljenega niza ugnal tudi Petra Hribarja.

Še petič zapored

Ker je pred tem Danilo Piljak v maratonskem dvoboju s 3:2, od tega so se trije nizi končali na razliko, premagal Tilna Cvetka, so bili Mariborčani na pragu presenečenja. Vendar do njega ni prišlo, kajti Karković z dvema zmagama, dosegel je tudi zadnjo proti Piljaku in Tilen Cvetko, ki je bil boljši od veterana Komaca, sta poskrbela, da je Krka še petič zaporedoma osvojila naslov slovenskega državnega prvaka.

V drugi finalni tekmi končnice ženske prve lige je domača ekipa Arrigoni s 5:3 premagala Vesno, ki je na prvi tekmi v Zalogu slavila s 5:2. Za branilke naslova je na drugi finalni tekmi končnice zaigrala tudi Jana Ludvik, ki je na prvi tekmi ni bilo. Prav po njeni zaslugi so Izolčanke tudi povedle, saj je s 3:1 v nizih ugnala Ivano Zero.

V dvoboju s Tjašo Supanič je bila uspešna tudi Lea Paulin, toda nadaljevanje dvoboja je bilo v znamenju gostujočih igralk. Predvsem to velja za Kristino Rahotin Pavič, ki je ugnala tako Urško Čokelj kot Jano Ludvik, eno zmago pa je dodala tudi Ivana Zera, ki je bila boljša od Lee Paulin. Za preobrat pa je tokrat poskrbela Urška Čokelj, ki je naprej premagala Tjašo Supanič, nato pa je dobila še osmi dvoboj proti Ivani Zeri s 3:2 v nizih. Svojo nalogo pa je odlično opravila tudi 16-letna Lea Paulin, ki je kot prva v finalu premagala 21 let starejšo Kristino Rahotin.

Tretja, odločilna tekma v boju za naslov državnih prvakinj, bo na sporedu v sredo, 6. junija.