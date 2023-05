Nove težave za Tigerja Woodsa

Zdaj 38-letna Erica Herman, ki je bila skoraj šest let v intimni zvezi s 15-kratnim zmagovalcem največjih golfskih turnirjev major, je dokument vložila v petek prek svojega odvetnika Benjamina Hobasa v okrožju Martin na Floridi.

Hermanova je bila Woodsova uslužbenka v njegovi restavraciji na Floridi The Woods Jupiter.

"Gospod Woods je bil šef gospe Herman," je zapisal odvetnik tožnice. "Glede na sam prikaz dogodkov gospoda Woodsa ji je naložil v podpis pogodbo o nerazkritju informacij kot pogoj, da obdrži službo, ko je začela imeti spolni odnos z njim. Šef, ki svojemu zaposlenemu postavlja drugačne delovne pogoje zaradi njunega spolnega odnosa, je spolno nadlegovanje."

Sedeminštiridesetletni Woods in njegova pravna ekipa so že vložili dokumente, ki trdijo, da ni imel sklenjenega dogovora s Herman.

Ta je oktobra, ko sta se razšla, tožila Woodsa v zvezi s souporabo njegove rezidence leta 2017. Po njenih besedah je z Woodsom sklenila ustno najemno pogodbo za souporabo rezidence na Floridi. Povedala je, da ji v nasprotju z dogovorom po razhodu ni več pustil bivati v rezidenci, zato je zahtevala več kot 30 milijonov dolarjev odškodnine.

Tiger Woods in Erica Herman lani na teniškem OP ZDA. Foto: Guliverimage

"Tiger Woods, mednarodno znani športnik in ena najvplivnejših osebnosti v svetovnem športu, se je odločil za spolno razmerje s svojo uslužbenko, nato pa jo je - po njegovih besedah - prisilil, da o tem podpiše pogodbo o nerazkritju podatkov ali pa bo odpuščena iz službe," piše v sodnih dokumentih.

"In ko je postal nezadovoljen nad njunim spolnim odnosom, jo je prevaral, da je zapustila svoj dom, jo zaklenil ven, ji vzel denar, hišne ljubljenčke in osebno lastnino ter jo poskušal prisiliti, da je podpisala drugačno pogodbo o nerazkritju podatkov."

Odvetnik tožnice trdi, da jo je Woods najprej pozval, naj pripravi kovčke, češ da se bosta odpravila na vikend pobeg na Bahame, kamor sta z Woodsom pogosto potovala. Z Woodsom sta se po njenih trditvah odpeljala na letališče, a namesto da bi se z njim vkrcala na letalo, ji je rekel, naj se pogovori z njegovim odvetnikom.

"Nato ji je kalifornijski odvetnik golfskega zvezdnika nenadoma rekel, da ne gre nikamor, da ne bo nikoli več videla Woodsa, da so jo zaklenili iz hiše in se ne more vrniti. Kar pomeni, da ne bi mogla več videti otrok ali svojih hišnih ljubljenčkov," je zapisano v prijavi. Nato so jo prosili, naj podpiše pogodbo o nerazkritju ter nov arbitražni dogovor, kar je zavrnila.

Hermanova v prvotni prijavi ni podala konkretnih trditev o spolnem nadlegovanju, toda v tožbi, vloženi proti Woodsu 6. marca, je bil priložen obrazec z vprašanjem, "ali ta primer vključuje obtožbe o spolni zlorabi", njen odvetnik pa je odgovoril z "da".

"Najemodajalec je razpoložljivost svojega stanovanja pogojeval s spolnim odnosom s sonajemnico," piše v dokumentu, ki ga je pridobil britanski tabloid. "To ravnanje pomeni spolno nadlegovanje po zveznih in floridskih zakonih," še navaja časnik.

Woods trenutno okreva po operaciji na gležnju, ki jo je prestal 19. aprila, in še ni sporočil, kdaj se namerava vrniti na golfske turnirje.