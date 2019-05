Nova odlična predstava Katje Pogačar

Štiriindvajsetletna Katja Pogačar, ki je zaradi odličnih nastopov na preteklih turnirjih serije Ladies European Tour dobila povabilo organizatorjev za nastop v Dubaju, je tri runde odigrala s skupnim rezultatom 206 oziroma enim udarcem pod parom.

"Zelo sem zadovoljna s predstavo v Dubaju, predvsem z igro zadnjega dne, ko sem igrala 69 udarcev in ob tem zelo uživala. Turnir na igrišču golf kluba Emirates, v katerem deluje tudi slovenski poslovnež Ivan Fornazarič, je bil res nekaj posebnega, saj je, kot že ime pove, vsaka igralka nastopila tudi v poznih popoldanskih urah oziroma pod reflektorji. Zame je bila to posebna izkušnja, ki pa mi ni predstavljala večjih težav, saj pod umetnimi lučmi velikokrat vadim tudi na domačem igrišču Cubo Diners Golf & Country Club v Smledniku," je povedala Katja Pogačar.

Ljubljančanka, ki bo ta teden nastopila v Angliji na kvalifikacijah za odprto prvenstvo ZDA, je trenutno na 18. mestu serije LET in na 348. mestu svetovne računalniške lestvice. Ta pozicija ji zaenkrat zagotavlja uvrstitev na olimpijske igre v Tokiu. Letos je odigrala pet turnirjev LET in se trikrat prebila v rez.

Pogačarjeva hkrati nastopa tudi na turneji Symetra v ZDA, ki je 'druga liga' turnirjev v ZDA oziroma kvalifikacijska turneja za elitno LPGA, turnejo najboljših golfistk na svetu. Letos je nastopila na dveh turnirjih Symetra in zasedla 11. ter 38. mesto, kar jo v skupnem seštevku uvršča na 67. mesto. Na turnejo LPGA se bo na koncu sezone uvrstilo najboljših 45 igralk.