Nova afera pri Washington Redskins

Petnajst žensk, nekdanjih zaposlenih v klubu Washington Redskins, trdi, da so bile spolno zlorabljene, piše Washington Post. Obtožbe, ki se nanašajo na obdobje med letoma 2006 in 2019, vključujejo neprimerne spolne komentarje ter pritisk na ženske, kako se morajo oblačiti.

Ameriški časnik opisuje na desetine primerov spolne in verbalne zlorabe, pri čemer se sklicuje na pogovore z več kot 40 zdajšnjimi in nekdanjimi zaposlenimi, vključno s 15-erico žensk, ob tem ima tudi tekstovna sporočila in interne dokumente kluba, ki nastopa v ligi ameriškega nogometa NFL.

Washington Post navaja, da so mnoge s klubom morale podpisati tudi sporazum o nerazkrivanju podatkov.

Foto: Reuters

Med obtoženimi so nekdanji dolgoletni radijski voditelj v klubu, direktor in pomočnik direktorja v kadrovskem oddelku, finančni direktor in nekdanji operativni direktor. Lastnik kluba Dan Snyder ni obtožen za nedostojno in neprimerno obnašanje do žensk, še piše Post.

Washington Redskins, trikratni zmagovalci lige NFL, bodo po 90 letih zamenjali ime zaradi pritiska sponzorjev na naziv Rdečekožci, nad katerim so se desetletja pritoževali tudi ameriški Indijanci.

