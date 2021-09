Nov uspeh slovenske gimnastike: Tjaša do srebra, Lucija do novega brona

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski telovadki Tjaša Kysselef in Lucija Hribar se tudi s finala sezone svetovnega pokala v Mersinu vračata domov z odličji. Kysselefova je po zmagi na svetovnem izzivu v Kopru danes na preskoku osvojila srebrno kolajno, kar pomeni, da je tudi v skupni razvrstitvi sezone končala na drugem mestu. Hribarjeva pa je bila na bradlji tretja.

Tjaša Kysselef, varovanka trenerja Andreja Mavriča, je teden dni po koprski zmagi spet pokazala dva uspešna skoka in s 13,725 točke le za malo zaostala za zmago. Ta je pripadla Madžarki Marii Csenge Bacskay (13,775), ki je z današnjim slavjem postala tudi skupna zmagovalka sezone na tem orodju.

Luciji Hribar pa je spet uspel dober nastop na dvovišinski bradlji, ki ji je po Kopru prinesel še eno bronasto odličje. Za prikazano je 19-letna telovadka, ki vadi pod vodstvom Nataše Retelj, prejela 12,500 točke. Z oceno 13,300 je zmagala madžarska telovadka Zoja Szekely.

Lucija Hribar si je na dvovišinski bradlji pritelovadila bron. Foto: Luka Vovk/Sportida

Obe telovadki lahko danes sicer še obogatita zbirko kolajn, saj Kysselefovo čaka še finalni nastop na gredi, Hribarjevo pa na parterju.

Medtem so vsi trije telovadci, ki so Slovenijo zastopali na zadnjem svetovnem izzivu sezone, nastope končali že v kvalifikacijah. Sašo Bertoncelj in Luka Kišek sta na konju z ročaji po napakah ostala zunaj finala, prav tako Luka Bojanc na krogih.

Vrhunec sezone telovadce čaka sicer oktobra, ko se bodo za odličja pomerili na svetovnem prvenstvu na Japonskem.

Preberite še: