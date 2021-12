Nov dan, nov remi

V četrtek je na sporedu prost dan, šesta od štirinajstih predvidenih partij, v kateri bo imel prednost začetne poteze svetovni prvak, pa bo v petek.

Dvoboj za svetovnega prvaka bo potekal do največ 15. decembra v času svetovne razstave Expo v Dubaju. Dvoboj v Dubaju z nagradnim skladom dveh milijonov ameriških dolarjev (1,776 milijona evrov) bo dal prvaka po tem, ko bo eden od šahistov prvi zbral 7,5 točke.

Morebitna odločilna štirinajsta partija bo 14. decembra, naslednji dan pa je predviden za podaljške.

And it's another draw.🤝

A free day tomorrow, and in Game 6 on December 3 Magnus Carlsen will have White. #CarlsenNepo pic.twitter.com/2RgLaEH2yR