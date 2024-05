Nina Kostanjšek v finalu, Žvegelj v polfinalu

Slovenska veslača uspešno nadaljujeta olimpijske kvalifikacije v Luzernu. V boju za Pariz 2024, je Nina Kostanjšek že opravila s polfinalom in se kot tretja prebila v finale. Isak Žvegelj je bil danes uspešen v četrtfinalu in ga popoldan čaka še polfinale.

Nina Kostanjšek je v polfinalu ujela prav tretje mesto, ki kot zadnje vodi v finale, obenem pa je bila njena uvrstitev zanesljiva, zato v finišu ni porabila zadnjih atomov moči.

Veslačica Izolskega kluba je začela na četrtem mestu, na polovici proge pa se prebila na tretje in ga zanesljivo obdržala do cilja. Najhitrejši sta bili Irka Sanita Puspure in Švicarka Aurelia-Maxima Katharina Janzen. Iz drugega polfinala so se v finale uvrstile Španka Virginia Diaz Rivas, Čehinja Alice Prokesova in Japonka Shiho Yonekawa.

Žvegelj je v četrtfinalu vodil vse do finiša, kjer ga je prehitel Britanec George Bourne. Za oba tekmovalca pa je štel le preboj v nadaljevanje, zato sta v končnici lahko malce spustila zavesljaj. A prav veliko rezerve na tekmi ni bilo, saj sta bila najboljšima zelo blizu tudi Monačan Quentin Antognelli in Ukrajinec Mikola Kalašnik, ki sta se ostro udarila za tretje mesto, ki je edino še vodilo v odločilne boje.

