Neverjetno, a je res: Avstralci s številkami, ki se jih ne bi branili niti v Sloveniji #video

Medtem ko so si včerajšnji nogometni tekmi v Ljudskem vrtu v Mariboru in Stožicah v Ljubljani lahko ogledali le posebni povabljenci in predstavniki medijev, si je današnji obračun med ekipama Collingwood Magpies in Carlton Blues (106:85) v avstralski nogometni ligi ogledalo za ta čas neverjetnih 51.723 gledalcev. To je prvič po letu 2019, da so na tem štadionu prestopili mejo 50 tisoč navijačev.

V času pandemije so največji obisk športne prireditve zabeležili 12. marca, ko si je na stadionu Naredra Modi v Indiji tekmo med Anglijo in domačini v kriketu ogledalo več kot 67 tisoč navijačev.

Ljubitelji avstralskega nogometa so spet prišli na svoj račun:

Še precej več bi jih danes na svoj račun lahko prišlo v Melbournu v avstralski zvezni državi Viktorija, kjer bi si tekmo med najbolj zagrizenima rivaloma v tej ligi, Blues in Magpies, na stadionu Melbourne Cricket Ground (MCG), ki sprejme sto tisoč gledalcev, lahko prvič od razglasitve pandemije ogledalo kar 75 tisoč ljubiteljev tega športa.

Mason Cox fires up the Blues fans 👊#AFLBluesPies pic.twitter.com/aHRNXOOnnh — AFL (@AFL) March 25, 2021

Kako je to mogoče? Oblasti v Viktoriji so namreč po razveseljivi informaciji s 23. marca, da je država tudi uradno brez enega samcatega primera novega koronavirusa, zvišale število gledalcev, ki lahko športne dogodke spremljajo s tribun. Do zdaj je veljalo, da je lahko stadion zapolnjen le polovično, zdaj pa se je razpoložljivost dvignila na 75 odstotkov. Kljub temu, navijači niso razgrabili vseh vstopnic, so pa še vedno lepo zapolnili tribune, kar je lepo razvidno tudi iz posnetkov. Tekmo si je ogledalo za ta čas neverjetnih 51.723 gledalcev.

Michael Gibbons has tricks 🔥



The Blue has put together a pair of insane goals! #AFLBluesPies pic.twitter.com/2xmZYUPYB8 — AFL (@AFL) March 25, 2021

Kakšna so pravila v avstralskem nogometu?