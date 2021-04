Nepomnjaščij še povečal vodstvo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Jekaterinburg, 21. aprila - Rus Jan Nepomnjaščij je v desetem krogu šahovskega turnirja za izzivalca svetovnega prvaka Norvežana Magnusa Carlsena dosegel edino zmago med vsemi in povečal vodstvo na prvem mestu. Z belimi figurami je v domačem Jekaterinburgu ugnal rojaka Kirila Aleksenka in ima sedaj 6,5 točke.

Drugi je ostal Američan Fabiano Caruana po remiju s Kitajcem Dingom Lirenom, za Nepomnjaščijem zaostaja za točko. Prav tako s po petimi točkami in pol sta na tretjem in četrtem mestu Francoz Maxime Vachier-Lagrave in Anish Giri iz Nizozemec, ki sta v medsebojnem dvoboju osvojila po pol točke.

Remizirala sta tudi Kitajec Hao Wang in Rus Aleksandr Griščuk, slednji je šesti s 4,5 točke, kolikor jih ima mesto pred njim tudi Wang. Ding Liren in Aleksenko imata po štiri točke, Rus pa je nazadoval na zadnje, osmo mesto.

Po prostem četrtku se bo turnir nadaljeval v petek, končal pa 28. aprila, ko bo znan Izzivalec Norvežana Carlsena.