Nepomnjaščij ostal v vodstvu v Jekaterinburgu

Rus Jan Nepomnjaščij je ostal v vodstvu tudi po devetem krogu na šahovskem turnirju za izzivalca svetovnega prvaka Magnusa Carlsena. S črnimi figurami je v domačem Jekaterinburgu remiziral z rojakom Aleksandrom Griščukom in ima na čelu 5,5 točke. S pol točke zaostanka je drugi Američan Fabiano Caruana.

Caruana je prav tako s črnimi figurami točko razdelil z Rusom Kirilom Aleksenkom. S po petimi točkami sta na četrtem in petem mestu Francoz Maxim Vachier, ki je remiziral s Kitajcem Dingom Lirenom, in Anish Giri. Nizozemec je v tem krogu edini zmagal, ugnal je Kitajca Haoa Wanga.

Med petim in sedmim mestom so s po štirimi točkami Aleksenko, Hao in Griščuk, s 3,5 točke je zadnji Ding Liren.

Turnir se je začel 17. marca lani, preden ga je 26. marca Mednarodna šahovska zveza (Fide) kot zadnjega izmed večjih svetovnih tekmovanj po sedmih krogih prekinila zaradi izbruha pandemije novega koronavirusa. Izzivalec Norvežana Carlsena bo znan 28. aprila.