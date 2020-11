Nekdanji junak lige NBA v zabijanju se je znašel na tleh

Verjetno se sprašujete, zakaj se je nekdanji košarkar Nate Robinson, ki je večji del kariere igral za New York Knicks (najboljša sezona je bila 2008/09, v kateri je v povprečju dosegal 17,2 točke in 4,1 skoka), pri 36 letih sploh podal v ring in bil uvertura boksarskega večera med legendarnim Mikom Tysonom in Royem Jonesom jr.

Najprej besedni dvoboj

Njegov nasprotnik je bil znani vplivnež Jake Paul, ki ima na YouTubu več kot 20 milijonov sledilcev, ogledov pa že skoraj sedem milijard.

Boksarski dvoboj Robinson : Paul

Drama med njima se je začela maja 2020, nekaj mesecev po prvem boksarskem dvoboju Paula, ki je takrat premagal AnEsonGiba. Robinson je za televizijsko hišo TMZ Sports izrazil željo, da bi se spopadel z njim: "Top športnik sem. Če me boš premagal, bo to zate največji dosežek v tvoji boksarski, influencerski ali kakršnikoli karieri. Pomeriva se."

Na koncu je Robinson moral priznati premoč

Julija sta se nato dogovorila, da se pomerita v ringu. V izjavi za javnost je trikratni zmagovalec v zabijanju na All-Star tekmi Robinson pred dvobojem izjavil sledeče: "Rad bi pokazal, da sem športnik svetovne klase. Na univerzi sem igral ameriški nogomet, bil v ligi NBA 11 let. Navdušen sem nad tem, da se bom podal v boksarski svet. Veliko boksarjev je stopilo v stik z mano. Dejali so mi, da sem za njih navdih, saj moraš biti nekoliko nor, da se podaš v takšno izkušnjo. Boksarskemu svetu bi rad pokazal, da mislim resno. Spoznal sem, zakaj je Floyd (Floyd Mayweather, op. a.) najboljši boksar na svetu in kako je prišel do 50 zmag brez poraza. Garal je za svoje uspehe. Kot 'avtsajder' v tem športu želim ob prihodu v boksarski svet izkazati vsem tekmovalcem spoštovanje in pokazati, da sem se resno pripravil na dvoboj."

V dveh rundah je Nate Robinson trikrat padel na tla. Foto: Guliverimage

A se njegova boksarska zgodba ni začela, kot si je predstavljal. V kultni dvorani Staples Center v Los angelesu ga je 23-letni Jake Paul hitro spravil na tla, pa čeprav naj bi imel zlomljen nos, ki je bil posledica meditacije. Prvič že ob koncu prve runde, dokončno pa v drugi.

Paul izzval kar Conorja McGradyja

Robinson je bil sicer agresiven in napadal, vendar je plačal davek neizkušenosti v boksarskem ringu. Trikrat je padel na tla in tako končal prvi boj: "Hvala vsem za lepe želje. Dobro sem. Hvala za priložnost in hvala vsem, ki so me med bojem podpirali. Končal se ni po mojih željah, a sem vesel, da sem dobil priložnost."

Foto: Guliverimage

"Boljši je bil, kot sem pričakoval. Zelo močan je bil. Jajca moraš imeti, da se podaš v ring. Lepo je zmagati," je po zmagi povedal Paul, ki je puščico uperil proti MMA prvaku Conorju McGregorju, s katerim se želi pomeriti.