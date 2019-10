Nationals na pol poti do naslova prvaka

Baseballisti Washington Nationals so na polovici poti do zmage v 115. world series, velikem finalu lige MLB. Nationals so dobili tudi drugo tekmo (12:3) na gostovanju pri Houston Astros, čeprav je domači ekipi na Minute Maid Parku skušala pomagati tudi gimnastična šampionka Simone Biles, ki je pred tekmo pokazala tudi nekaj svojih mojstrovin.

Kurt Suzuki, Adam Eaton in Michael Taylor so vpisali home rune, Asdrubal Cabrera je osvojil tri baze, metalec Stephen Strasburg pa je imel šest močnih menjav in skupaj so Washington v boju na štiri zmage popeljali do prednosti z 2:0.

Zdaj se dvoboj za naslednje tri tekme iz Teksasa seli v ameriško glavno mesto, kjer bodo igrali prve tekme world series po 86 letih.

Astros lovijo drugi naslov v zadnjih treh sezonah, Nationals, ki so se leta 2005 preselili iz Montreala v Washington, pa lovijo prvo krono prvaka.