Narasla Vltava kroji program v Pragi

S podobnimi težavami, kot so se organizatorji soočali na evropskem prvenstvu v Tacnu pred tremi tedni, se borijo tudi organizatorji druge tekme svetovnega pokala. Tekme na Vltavi se bodo namesto danes začele v petek, prav tako bo spremenjen format tekmovanja, so sporočili iz Kajakaške zveze Slovenije.

Tako kot na EP bodo slalomisti in slalomistke v kajaku in kanuju nastopili le v eni kvalifikacijski vožnji, nato pa najboljših deset še v finalu. Tekme v krosu bodo v nedeljo, kot je bilo načrtovano, poleg faz, ki smo jih spremljali do zdaj, pa bodo tekmovalke in tekmovalci veslali tudi v repasažu.

Obeta se interni boj za Pariz

Tekma v češki prestolnici bo izjemno pomembna za Benjamina Savška in Luko Božiča, saj je v skladu z internimi pravili to zadnje kvalifikacijsko tekmovanje za uvrstitev v olimpijsko ekipo in nastop v Parizu. Poleg Savška in Božiča bo v kanuju slovenske barve zastopal še evropski prvak in zmagovalec prve tekme svetovnega pokala Žiga Lin Hočevar, ki bo nastopil tudi v kajaku.

Obeta se nam boj za vozovnice za OI. Foto: Aleš Fevžer

V kajaku bo nov odličen rezultat lovil tudi tretji s prejšnje tekme Peter Kauzer, na startu bo tudi nekdanji mladinski olimpijski prvak Lan Tominc.

V ženskem kajaku bodo tekmovale Eva Terčelj, Eva Alina Hočevar in Ajda Novak, v kanuju pa Eva Alina Hočevar, Lea Novak in Alja Kozorog. V boj za olimpijsko kvoto v krosu se bodo podali Lea Novak, Naja Pinterič, Tine Kancler, Jakob Šavli in Žiga Lin Hočevar.

Tekmovanje se bo po spremembi programa začelo v petek ob 14. uri, ko kvalifikacije čakajo kajakašice in kajakaše, ob 16.45 sledi še finale najhitrejše deseterice. V soboto ob 8.30 bodo kvalifikacije kanuistk in kanuistov, finale bo ob 11.30. Ob 17.15 bodo na sporedu kvalifikacijske vožnje v krosu. V nedeljo nato sledi prvi del izločilnih bojev, četrtfinalne, polfinalne in finalne tekme bodo ob 14.30.