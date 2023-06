V Lagosu na glavnem turnirju le Darko Jorgić

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kožul je bil v prvem krogu prost, v drugem pa se je pomeril s 26-letnim Pengom, 183. igralcem svetovne serije, ki je dvoboj bolje začel in dobil uvodna niza. Toda v tretjem in četrtem je aktualni slovenski državni prvak prikazal veliko boljšo igro in izenačil izid v nizih na 2:2. V odločilnem petem nizu je Kožul še izenačil na 7:7, nato pa je Peng dosegel štiri zaporedne točke za končno zmago.

Praznih rok je ostal tudi Hribar, ki je bil v prvem krogu kvalifikacij s 3:2 (11, -3, -11, 9, 8) boljši od Nigerijca Joshua Oladirana. Njegov tekmec v drugem krogu je bil 26-letni Park, 160. igralec ITTF lestvice, ki je zanesljivo dobil uvodni niz, toda v drugem mu je Hribar prepustil le dve točki. Žal pa nadaljevanje za slovenskega igralca ni bilo več tako uspešno. V tretjem nizu je bil izid zadnjič izenačen pri 3:3, v izenačenem petem nizu pa je Park prvi prišel do zaključne žogice. Prvo je Hribar še ubranil, ne pa tudi druge.

V Lagosu je prvi nosilec Jang Woojin, 12. igralec svetovne lestvice. Jorgić je drugi, Nemec Dimitrij Ovtcharov tretji, njegov rojak Patrick Franziska pa četrti nosilec.