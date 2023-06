Mariborčani 11. državni prvaki

V tretji finalni tekmi končnice 1. SNTL za moške je Maribor v gosteh premagal ŠD SU s 4:2 in tako še enajstič osvojil naslov državnih prvakov. Mariborčani so v prvi tekmi doma zmagali s 4:3, minuli teden so Novomeščani doma slavili s 4:2, v odločilni tretji tekmi pa so bili spet boljši namiznoteniški igralci iz štajerske prestolnice.

Pred tednom dni so Novomeščani, ki so redni del prvenstva končali le z enim porazom, v šestem krogu je bil boljši od njih Fužinar Inter Diskont, Mariborčanom vrnili za poraz v prvi finalni tekmi končnice državnega prvenstva. Dvakrat je do zmage prišel Uroš Slatinšek, po enkrat pa Jure Slatinšek in Jožko Omerzel, zato pa so gostje nekoliko presenetljivo dobili igri dvojic, kjer v rednem delu prvenstva niso bili ravno uspešni.

Tudi v tretji, odločilni tekmi, so branilci naslova državnih prvakov bolje začeli, saj je Uroš Slatinšek brez izgubljenega niza premagal Matevža Črepnjaka. V drugem dvoboju je Gregor Komac, ki je pred tednom dni izgubil z Juretom Slatinškom, svojo ekipo vrnil v igro, saj je novomeškega igralca premagal s 3:1.

Še bolj izenačen je bil obračunom med Jožkom Omerzelom in Tomažem Roudijem, ki pred tednom dni nista igrala med sabo. V napetem dvoboju se je zmage veselil Roudi, ki je peti niz dobil z 11:8. Pet nizov je trajal tudi dvoboj v igri dvojic, zmage pa sta se veselila Tomaž Roudi in Gregor Komac, ki sta zaostajala z 1:2 v nizih, četrtega sta dobila z 12:10, petega pa z 11:5.

ŠD SU se je v igro vrnil z zmago Uroša Slatinška nad Komacem, ki je sicer dobil drugi niz, toda v tretjem in četrtem najboljši igralec slovenske lige ni dovolil presenečenja. Toda po obračunu med Jožkom Omerzelom in Matevžem Črepnjakom je bila tekma odločena. Pred 14 dnevi sta se Omerzel in Črepnjak pomerila v sedmem dvoboju, s 3:1 je slavil Mariborčan, ki je imel tokrat nekaj več težav, da je zlomil odpor mlajšega tekmeca, ki je že vodil z 2:1 v nizih. Četrti niz je z 11:8 dobil Črepnjak, ki je v odločilnem petem nasprotniku prepustil le pet točk, tako da so Mariborčani po letu 2020 spet osvojili naslov državnih prvakov.

V rednem delu prvenstva so bili drugi, v polfinalu končnice so z 2:1 v zmagah premagali Ravenčane, v finalu pa so bili boljši še od Novomeščanov.