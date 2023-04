Ima komaj 16 let in začela je postavljati svetovne rekorde v plavanju. Dvakratna svetovna prvakinja Kanadčanka Summer McIntosh.

Kanadska plavalna senzacija Summer McIntosh nadaljuje fantastične dosežke, ki se jim čudi svet. Na kanadskem prvenstvu v Torontu je ta teden podrla dva svetovna rekorda: na 400 metrov mešano je plavala 4:25,87, s čimer je sedem let star svetovni rekord presegla za pol sekunde (4:26,36 Madžarke Katinke Hosszu), na 400 metrov prosto pa je za 32 stotink podrla rekord Avstralke Ariarne Titmus (3:56,08). Letos je v 50-metrskem bazenu že plavala mladinske svetovne rekorde na 200 metrov prosto, 200 metrov delfin in 200 metrov mešano.

Lani je na svetovnem prvenstvu na Madžarskem osvojila dve zlati kolajni. Foto: Guliver Image "Tokrat sem sploh prvič slišala glasne navijače," je z velikim nasmehom razlagala 16-letnica iz Toronta. "Čudovito je, ko slišiš domače in prijatelje s tribune. To mi je v zadnjih 100 metrih res pomagalo." Za najstniško plavalno senzacijo so jo poimenovali že med zadnjimi olimpijskimi igrami v Pekingu. Takrat je stara vsega 14 let osvojila četrto mesto na 300 metrov prosto. Za kakšen talent gre, pa je potrdila lani na svetovnem prvenstvu v Budimpešti, kjer je osvojila zlato kolajno na 200 metrov delfin, 400 mešano in srebrno na 400 metrov prosto.