Na Kitajskem osem slovenskih polfinalov na plezalni tekmi

Športni plezalci so na Kitajskem končali prvi del sklepne tekme letošnjega svetovnega pokala v težavnosti. V kvalifikacijah Wujianga sta bila uspešna dva Slovenca in kar šest Slovenk. V sobotni polfinale so se uvrstili Anže Peharc in Martin Bergant ter Katja Debevec, Lučka Rakovec, Lucija Tarkuš, Sara Čopar, Vita Lukan in Mia Krampl.