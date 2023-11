Kamničana Mira Kregarja, ki velja za pionirja triatlona v Sloveniji, so sprejeli v hram slavnih svetovnega prvenstva v ultramaratonskem triatlonu, ki od leta 1983 poteka v Kailui Koni na Havajih, so s Havajev sporočili njegovi predstavniki.

Miro Kregar je leta 1995 na Havajih zmagal in vpisal največji uspeh na tem tekmovanju, ko je postal svetovni prvak v ultramaratonskem triatlonu. Nastopil je na 13 ultramaratonih, ob tem je še trikrat stal na drugi stopnički in dvakrat na tretji.

Gre za tekmovanje, ki traja tri dni, in tradicionalno poteka konec tedna po ameriškem zahvalnem dnevu (thanksgiving). Udeleženci morajo premagati vsega skupaj kar 515 kilometrov.

Foto: Triatlonska zveza Slovenije

Prvi dan, v petek, tekmovalci preplavajo 10 km v Pacifiku, nato jih čaka še 145 kilometrov kolesarjenja pod vznožju še delujočega vulkana Mauna Loa. Drugi dan jih čaka 276 km kolesarjenja z vulkana po severovzhodni obali do Havija pod Kohalo in tretji dan dvojni tekaški maraton v razdalji 84 km iz Havija čez lavina polja do Kailue Kone.

Kregar je devetkrat vpisal najboljši dosežek v svoji paradni disciplini, dvojnem tekaškem maratonu. V lasti ima tudi peti najboljši dosežek v dvojnem tekaškem maratonu v vseh 40 letih obstoja tekme. Ta znaša šest ur in 14 minut.

Foto: Triatlonska zveza Slovenije

Organizator tega tekmovanja je Kregarja povabil na letošnje tekmovanje, na katerem je prevzel vodenje štafetne ekipe njegovih sotekmovalcev, s katerimi se pozna že več kot 20 let. V ekipi s Kregarjem na čelu, ki so ji nadeli ime ultramaratonska podganja druščina (Ultraman Rat pack), so še Martin Reymond iz Kanade, Jochen Dembeck iz Nemčije, Peter Müller iz Švice in Gary Wang iz ZDA.

Poleg Kregarja je bila letos častnega sprejema deležna še Portoričanka Suzy Degazon.