Hrvat dvakrat prepričljivo zmagal

Bled je gostil tradicionalno mednarodno veslaško regato, ki se jo je udeležilo 460 tekmovalcev in tekmovalk iz 15 držav, med njimi tudi vsi naši najboljši v kategorijah članov, mlajših članov do 23 let in mladincev.

Od slovenskih veslačev je Rajko Hrvat, šesti z nedavnega EP, oba dneva nastopil v enojcu in obakrat tudi prepričljivo zmagal. V sobotnem programu sta v dvojnem dvojcu zmagala Nik Krebs in Miha Aljančič, drugo mesto pa sta tako v soboto kot nedeljo zasedla lahka veslača Jaka Malešič in Aleš Jalen.

Nov motiv za naprej

"Po EP v Luzernu sem imel dva tedna aktivne pavze, ki mi je koristila, očitno pa se je forma še obdržala. Odličen vikend na mednarodni blejski regati z dvema zmagama mi daje motiv za naprej. Načrtujem nastop na finalu svetovnega pokala v Rotterdamu in konec avgusta na svetovnem prvenstvu v Linzu," je dejal Rajko Hrvat.

Gruškovnjakova do dveh zmag

Med mladinkami je dvakrat prepričljivo zmagala Blejka Pia Gruškovnjak v enojcu, poleg tega pa so medalje osvojili tudi drugi mladi upi slovenskega veslanja. Te že v prihodnji sezoni na domači gladini čaka velik izziv - svetovno prvenstvo za mladince in mlajše člane do 23 let, ki se jim bodo pridružili še člani v neolimpijskih disciplinah.

Največ uspeha je imela madžarska reprezentanca, ki je bila tudi najštevilčnejša. Največja mednarodna imena so nastopila med dekleti, in sicer Avstrijka Magdalena Lobnig, bronasta skifistka z lanskega SP, in Nemki Carina Baer, zlata z OI 2016 in srebrna z OI 2012, in Julia Richter, srebrna z OI 2012. Avstrijka je v paru s sestro Katharino med dvojnimi dvojci zmagala prvi dan, Nemki pa drugi dan.

