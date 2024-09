Maša Kastelic in Akim Pekunov evropska podprvaka v kombinaciji standardnih in latinskoameriških plesov

Slovenska plesalca Maša Kastelic in Akim Pekunov sta na evropskem prvenstvu v Krakovu osvojila srebrno kolajno v kombinaciji standardnih in latinskoameriških plesov. Med 29 plesnimi pari sta v soboto slavila Poljaka Klaudia Iwanska in Armand Fazulin, tretja sta bila Armenca Sofija Filipčuk in Jaroslav Kiseljev.