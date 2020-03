Marjan Fabjan: Večja težava od odpovedi tekmovanj so treningi

Mednarodna judo zveza je v ponedeljek zvečer zaradi koronavirusa odpovedala vsa tekmovanja do konca aprila oziroma do evropskega prvenstva v Pragi. Slovenski trener Marjan Fabjan pa opozarja, da je odpoved tekmovanj manjša težava. Sam se spopada s težavo pri iskanju treninga in ustreznih partnerjev za sodelovanje za svoje najboljše tekmovalce.

Judoisti prav v olimpijskem letu lovijo točke za olimpijske kvalifikacije in številnim bodo tekme v marcu in aprilu – ta teden je bil načrtovan grand slam v Jekaterinburgu, prejšnji tednen je bila odpovedana velika nagrada v Rabatu – manjkale.

"Na to ne gledam problematično. Realna slika je jasna že zdaj in velikih sprememb ne bo. Tudi v preteklosti sprememb ni bilo veliko, so bili pa nekateri najboljši prisiljeni, da nastopajo, namesto da bi se pripravljali na igre. Tudi Tina Trstenjak je morala januarja in februarja še na tatami, da kljub vsem kolajnam potrdi svoj položaj, čeprav bi se raje v miru pripravljali na Japonsko," je za STA povedal Fabjan in dodal: "Odpoved pač velja za vse in so zato pogoji spet izenačeni."

Fabjan si želi novega olimpijskega odličja

Fabjan, ki je do olimpijskega zlata pripeljal Urško Žolnir in Tino Trstenjak, želi še na petih olimpijskih igrah zaporedoma do olimpijskega odličja. Zaradi koronavirusa pa se mu podira slika priprav.

Finančna izguba za slovenski judo

"Imeli smo načrtovane priprave v Rusiji in na Japonskem, ki pa so zaradi koronavirusa odpadle. Imeli smo tudi finančno izgubo, saj smo imeli plačane letalske vozovnice in hotel za tri tedne za pet oseb na Japonskem in tega nam ne bo povrnil nihče. Zdaj iščemo rezervne rešitve doma. Kombiniramo, a je težko najti ustrezen sparing za recimo Ano Velenšek. Na Japonskem bi imela v svoji kategoriji 30 nasprotnic za trening, doma težko najdemo koga."

Ani Velenšek manjka sparing partneric. Foto: Grega Valančič/Sportida

Strah pred še večjim finančnim minusom

Fabjan se tudi širše gledano boji, da bo koronavirus po finančni plati dolgoročno močno prizadel tudi šport. Judo izpada pretiranega dohodka zaradi prepovedi ogledov tekem ne bo imel, Fabjan pa se boji za sponzorje. "Če bo koronavirus močno prizadel gospodarstvo, bo tudi sponzorje, ki vlagajo v šport, in ve se, kje se najprej varčuje, ko res nastane kriza. Slabše gospodarstvo pa pomeni tudi manj davkov, zato bo tudi država težko res pomagala športu, če se zadeve ne bodo pravočasno umirile." Fabjan zato že opozarja, da bo treba resno pogledati, ali so sredstva pravilno razporejena.

Poškodovana Apotekarjeva trenira z Žolnirjevo

Delno pa pozitivne informacije prihajajo v zvezi z okrevanjem njegove varovanke Klare Apotekar. Evropska prvakinja se je poškodovala pred mesecem dni na grand slamu v Parizu. "Še vedno je poškodovana, a z Urško Žolnir trenira po prilagojenem programu. Da bo popolnoma nared, potrebuje še kakšen mesec."

Preberite še: