Lukanova na stopničkah v Franciji

Plezalci so danes v francoskem Brianconu končali zadnjo preizkušnjo v težavnosti pred olimpijskimi igrami v Tokiu. Na tekmi je sicer manjkali skoraj vsi udeležencev iger, v njihovi odsotnosti pa sta si zmagi zagotovila Čehinja Eliška Adamovska in Italijan Stefano Ghisolfi. Med Slovenci je bila najboljša Vita Lukan na tretjem mestu.

Danes so bili najprej na vrsti moški in v močnem nalivu okoli pokrite plezalne stene je slavil Ghisolfi, najboljši že v polfinalu, prišel je do oprimka 42+. Svoj polfinalni položaj je precej pokvaril Američan Sean Bailey, ki je danes priplezal le do četrtega mesta (36), premagala pa sta ga Rus Dmitrij Fakirjanov (39+) in Čeh Martin Stranik (37+). V finalu nikomur od osmerice ni uspelo priplezati do vrha.

Slovenski plezalec Potočar se je na koncu moral zadovoljiti z osmim mestom (22).

Sledil je še ženski finale. Zmage se je na koncu kar malo presenetljivo razveselila Adamovska, ki je sploh prvič nastopila v finalu, a je presenetila tekmice in zmogla do 36. oprimka. Favorizirana Američanka Natalia Grossman, ki je prevladovala v predtekmovanju in polfinalu, je prišla povsem blizu, a je nazadnje za malenkost zaostala (35+).

Za njima pa je bila na stopničkah tudi najboljša slovenska predstavnica. Vita Lukan je na prvi predolimpijski tekmi v Chamonixu obstala tik pod odrom na četrtem mestu, danes pa ji je uspelo narediti še korak naprej in je končala kot tretja (29). Premagala je tudi izkušenejšo sotekmovalko v slovenski ekipi Lučko Rakovec (26+), ki je končala na sedmem mestu, medtem ko je bila Lana Skušek v svojem prvem finalu svetovnega pokala osma (24+).