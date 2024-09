Lokostrelca v Parizu v četrtfinalu ekipne tekme

To je za Slovenijo zadnji tekmovalni nastop na igrah. Izkušeni Fabčič in novinka na igrah Lavrinc, ki je v posamični konkurenci prišla do četrtfinala, Fabčič je moral premoč tekmecu priznati že v šestnajstini finala, sta imela za prva nasprotnika v dopoldanskem delu Kolumbijca Mario Monico Daza Guzman in Hectorja Julia Ramireza.

Slovenca sta dobro začela in prvo serijo odprla z zmago s 27:23. V drugi sta bila prav tako boljša, izid 35:31 pa je prinesel zanesljivo vodstvo s 4:0.

To se je nekoliko skrhalo po tretji seriji, ko sta izgubila, zadela tudi le dve šestici, Lavrinc je svoj drugi strel sprožila v zadnji sekundi.

A sta nato v zadnji seriji, tudi z desetico Fabčiča, zmagala s 35:34 in si zagotovila napredovanje.

Zdaj gresta z optimizmom naprej

"Vesel sem, da se nama je izšlo, da je šlo tako, kot gre na treningu. S tem vedenjem, da si dober in lahko nekaj dosežeš, je še težje iti na tekmo. A zdaj greva z optimizmom naprej. Led sva prebila, urok prve tekme je za nama, veva, kaj tam pričakovati. Trema in adrenalin še vedno treseta, ampak tudi drugi imajo tremo," je o nastopih na finalnem prizorišču dejal Fabčič.

Slovenca sta streljala druga, a se nista obremenjevala s preračunavanjem rezultatov in s tem, koliko morata zadeti.

"Tista serija vmes je bila malo nepotrebna, jaz sem nekaj delala na silo in poskušala reševati v zadnjem trenutku. Ampak led sva prebila, v nadaljevanju bo veliko lažje. Ta tekma je zame lažja, ker je za mano Dejan in vem, da dobro strelja. Vem, da me bo, če bom zadela šestico, izvlekel z desetico," je o specifiki ekipne tekme dejala Lavrinc.

Njuna naslednja tekmeca bosta Kitajca Chunyan Wu in Jun Gan, četrtfinale bo na sporedu ob 16. uri.

