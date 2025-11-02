Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Nedelja,
2. 11. 2025,
8.04

Nedelja, 2. 11. 2025, 8.04

18 minut

Drugič zapored prvaki MLB

LA Dodgers po slavju na sedmi tekmi proti Torontu ubranili naslov prvaka MLB

STA

Bejzbolisti Los Angeles Dodgers so drugič zapored postali prvaki severnoameriške lige MLB. V odločilni, sedmi tekmi napete finalne serije World Series so Dodgers po preobratu in podaljšku s 5:4 premagali Toronto Blue Jays in postali prva ekipa v 25 letih, ki je ubranila naslov prvaka.

Dodgers so se sinoči vrnili po zaostanku z 1:3 in tekmo izenačili v deveti izmenjavi po home runu Miguela Rojasa ter dvoboj pripeljali v podaljške.

Will Smith je nato v 11. izmenjavi zadel odločilni home run, s katerim je ekipo iz mesta angelov popeljal do deveta naslova prvaka lige MLB v zgodovini franšize.

Dodgers so s tem postali tudi prva ekipa po New York Yankees, ki so ubranili naslov prvaka. Zasedba iz New Yorka je sicer takrat med letoma 1998 in 2000 slavila trikrat zapovrstjo.

Shigeo Nagashima
Clayton Kershaw
