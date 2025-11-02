Bejzbolisti Los Angeles Dodgers so drugič zapored postali prvaki severnoameriške lige MLB. V odločilni, sedmi tekmi napete finalne serije World Series so Dodgers po preobratu in podaljšku s 5:4 premagali Toronto Blue Jays in postali prva ekipa v 25 letih, ki je ubranila naslov prvaka.

Dodgers so se sinoči vrnili po zaostanku z 1:3 in tekmo izenačili v deveti izmenjavi po home runu Miguela Rojasa ter dvoboj pripeljali v podaljške.

Will Smith je nato v 11. izmenjavi zadel odločilni home run, s katerim je ekipo iz mesta angelov popeljal do deveta naslova prvaka lige MLB v zgodovini franšize.

BACK-TO-BACK FOR THOSE THAT DIDN’T GET THE MESSAGE. 🏆 pic.twitter.com/9BGhRa7XDB — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) November 2, 2025

Dodgers so s tem postali tudi prva ekipa po New York Yankees, ki so ubranili naslov prvaka. Zasedba iz New Yorka je sicer takrat med letoma 1998 in 2000 slavila trikrat zapovrstjo.