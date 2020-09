Krebs in Čas bronasta na evropskem prvenstvu

EP v veslanju do 23 let

Slovenska veslača Nik Krebs in Jaka Čas sta na evropskem prvenstvu do 23 let v Duisburgu osvojila tretje mesto. V dvojcu brez krmarja sta člana veslaškega kluba Dravske elektrarne Branik Maribor zaostala le za romunsko in hrvaško posadko. Za Krebsa je to že četrta medalja z velikih tekmovanj, za Časa pa prva.