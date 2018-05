Kralj Loma prestrašil navijače, nato pa se vpisal med nesmrtne #video

Vasilu Lomačenku uspelo tisto, kar ni še nikomur

Ukrajinski boksarski superzvezdnik Vasil Lomačenko je na svojem 12. profesionalnem dvoboju še tretjič postal svetovni prvak, in to v kar treh različnih težnostnih kategorijah. Na svojem sploh prvem dvoboju v lahki kategoriji je v Madison Square Gardnu v New Yorku v 10. rundi s tehničnim nokavtom premagal odličnega Venezuelca Jorgeja Linaresa in ga sklatil s prestola. Linares je bil prvak lahke kategorije po različici WBA vse od septembra 2016.

Čeprav so številni menili, da bi lahko večji in težji Linares končal pohod Lomačenka, se to na koncu vendarle ni zgodilo. A Venezuelec niti ni bil tako daleč.

V šesti rundi so se navijači Lomačenka prijeli za glavo:

Lomachenko is knocked down in Round 6!



He's back up as we head into Round 8 for #LinaresLoma. pic.twitter.com/ecMdXrIG8v — ESPN (@espn) May 13, 2018

V šesti rundi je Ukrajinca z desnico močno zadel in ga poslal na zadnjo plat. A 30-letnik se je po dogodku, ki jih je vse prej kot navajen, zbral in se v igro ponovno vrnil v deveti rundi. V deseti pa je z udarcem v telo dokončal posel in se veselil svoje 11. zmage med profesionalci. Devetič se je veselil predčasno.

Udarec v telo, po katerem si Linares ni več opomogel:

The TKO that made Lomachenko the new WBA lightweight world champion. 💥🥊 #LinaresLoma pic.twitter.com/xXSt22Ni4g — ESPN (@espn) May 13, 2018

Prevelika sproščenost bi ga kmalu stala zmage

''Mislil sem, da se ga že načel in že naredil dovolj za zmago, ko me presenetil in zadel. Se zgodi. Bil sem preveč sproščen. Linares je velik šampion. Mislim, da je bil dvoboj prava paša za oči ljubiteljev boksa,'' je bil kratek in jedrnat Loma, njegov promotor Bob Arum pa je dodal: ''Vsi smo vedeli, da je Loma velika talent, zdaj pa je pokazal še, kako velik borec je.''

Dvoboj je bil izredno izenačen:

To ni uspelo niti De La Hoyi, Mayweatherju in Pacquiau

Hi-Tech, kot kličejo dvakratnega olimpijskega prvaka, se je sinoči pridružil legendam tega športa, saj je osvojil še tretji naslov svetovnega prvaka v tretji različni težnostni kategoriji.

Pred tem je to uspelo Avstralcu Jeffu Fenechu, ki je za to potreboval 20 profesionalnih borb, legenda Oscar de la Hoya jih je potreboval 22, Floyd Mayweather 34, Manny Pacquiao pa 41. Lomačenku je zadostovala 12. poklicna borba.