Kitajci so bili razred zase

Kitajski namiznoteniški igralci so na svetovnem prvenstvu osvojili vse zlate kolajne. Pri dekletih je v finalu Sun Yingsha s 4:2 premagala rojakinjo Chen Meng in olimpijski zlati kolajni dodala še prvo zlato na svetovnih prvenstvih, pri moških pa je naslov ubranil Fan Zhedong, v finalu je s 4:2 ugnal rojaka Wang Chuqina.

S tem mu je preprečil, da bi zlato kolajno osvojil v vseh treh konkurencah. S Fanom sta namreč dobila turnir moških dvojic, v mešanih dvojicah pa je bil najboljši skupaj s Sun Yingsha. Med ženskimi dvojicami sta bili najboljši Chen in Wang Yidi.

V moškem polfinalu so bili vsi štirje predstavniki iz Kitajske, Fan je v njemu s 4:2 premagal rojaka Liang Jingkuna, ki je v osmini finala izločil slovenskega asa Darka Jorgiča.

V drugih treh konkurencah pa so Kitajci vendarle dovolili, da kolajno osvoji še kdo drug. Tri, srebrno in dve bronasti, so si priigrali Japonci, evropsko čast pa sta reševala Patrick Franziska, sicer Jorgićev klubski kolega, in Dimitrij Ovčarov, ki sta bila bronasta med moškimi pari.

