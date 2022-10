Kamniške kegljačice četrte na evropskem pokalu v Nemčiji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Med osmimi slovenskimi klubi so bile v evropskih tekmovanjih najuspešnejše kegljačice kamniškega Calcita, ki so na evropskem pokalu v Münchnu zasedle četrto mesto.

Kamničanke so v polfinalu izgubile z Istro iz Poreča z 1:7 (3548:3414). Zmagala je le Irena Koprivc, ki je s 585:555 premagala Katjo Oplanić. V boju za bronasto kolajno so Kamničanke izgubile s češkim Nachodom z 2:6. Točki za Kamničanke sta osvojili Irena Koprivc (603) in Tadeja Kokalj s 589 podrtimi keglji.

Zmagala je nemška ekipa Pollwitz, ki je bila v finalu boljša od Istre s 6:2.

Drugi slovenski klubi se niso uvrstili v najboljšo četverico. Ženska ekipa Proteus Postojna je bila v svetovnem pokalu šesta. Moška ekipa kranjskega Triglava je zasedla deveto mesto v svetovnem pokalu v Münchnu, mariborski Konstruktor pa osmo v evropskem pokalu.

V pokalu NBC v romunskem Cluju so bili kegljači Proteusa deveti in kamniškega Calcita 15., med ženskami ekipami pa je Impol iz Slovenske Bistrice za deset kegljev zgrešil četrto mesto, Pivka pa je bila deseta.