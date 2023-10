Srabotnik na olimpijskem prizorišču deseti, Kauzer in kanuistki brez finala

Srabotnik je lani uspešno nastopal na tekmah za svetovni pokal, ko je osvojil dve kolajni, letos pa ni našel tako uspešne forme. Kljub temu je dobil priložnost nastopa na svetovnem prvenstvu in finalni tekmi za svetovni pokal v Parizu, kjer je skozi šivankino uho prišel do finala.

V polfinalu kajakašev je Srabotnik kot 12. ujel še zadnjo vozovnico za finale. Odločilna vožnja tekmovanja se mu žal ni izšla po željah. Na progi je imel kar nekaj težav, naredil tudi tri dotike, kar je pomenilo dodatnih šest kazenskih sekund in končno deseto mesto.

"Na tem svetovnem pokalu so nekoliko drugačna pravila, saj je tudi generalka za olimpijske igre, zato je bilo v polfinalu samo 24 kajakašev. Danes je šlo v finale 12 tekmovalcev, tako da je bilo malo več rezerve, saj sta bila v finalu dva tekmovalca več. Polfinala sem se lotil rezervirano, potem mi tudi ni steklo, zato sem bil zelo na robu in mislil, da morda ne bo dovolj. Imel sem malo sreče ... Letos nimam pravih občutkov, nisem imel dovolj tekem, dovolj divje vode, da bi bil pravi, To je moj prvi finale letos. Primanjkuje mi malo hitrosti in verjetno samozavesti, bomo videli, kako bo naslednje leto. S finalom sem zadovoljen, vedno pa so želje po boljšem rezultatu," je po tekmi povedal Srabotnik.

Peter Kauzer je po težavah v zadnjem delu proge ostal brez želenega finala in boja za kolajne. Foto: www.alesfevzer.com

S prikazanim ni mogel biti zadovoljen niti Peter Kauzer, ki je po težavah v zadnjem delu proge ostal brez želenega finala in boja za kolajne. Na vratih številka 15 je prejel 50 kazenskih sekund, na naslednjih je imel še dotik, še dodatni dve kazenski sekundi pa je prejel v predzadnjih vratih. To ga je uvrstilo na končno 23. mesto.

Zmage na finalni tekmi se je veselil mladi Francoz Titouan Castryck, ki je bil dve sekundi in 58 stotink hitrejši od Čeha Vita Prindiša in Britanca Jonnyja Dicksona, ki sta si delila drugo mesto. Omenjena trojica je edina, ki je progo preveslala brez kazenskih sekund.

Alja Kozorog je bila 19. Foto: Nina Jelenc

V polfinalu kanuistk sta Slovenki obstali v polfinalu. Boljša je bila Alja Kozorog, ki bo Pariz zapustila z 19. rezultatom. Primorka, ki je pred dnevi uspešno zagovarjala magistrsko delo na ljubljanski Fakulteti za šport, je imela dva dotika, a tudi brez dodatnih štirih kazenskih sekund njena tokratna vožnja žal ne bi zadoščala za uvrstitev v finale.

Lea Novak je bila zelo dobra v petkovih popoldanskih kvalifikacijah, v polfinalu pa so se napake vrstile, tako da je v cilj priveslala jezna in s skupaj kar 56 kazenskimi sekundami. To je zadostovalo za končno 23. mesto.

Zmage se je veselila Avstralka Jessica Fox, ki je na zahtevni progi v Vaires-sur-Marnu kot edina kanuistka v finalu do cilja prišla brez dotika.

Zadnja tekma za svetovni pokal je prinašala dvojne točke v skupnem seštevku te serije, kjer se je v petek kanuist Luka Božič veselil pokala za najboljšega tekmovalca v sezoni. V konkurenci kajakašev je Peter Kauzer, ki je v skupnem seštevku svetovnega pokala slavil v letih 2009, 2011 in 2015, letošnjo sezono sklenil na enajstem mestu (183 točk), Martin Srabotnik je bil 32. (76 točk), Žiga Lin Hočevar 38. (57 točk), Vid Kuder Marušič 54. (27 točk), Lan Tominc 56. (25 točk) in Niko Testen 87. (5 točk). Najboljši kajakaš v letošnjem svetovnem pokalu je bil Čeh Vit Prindiš (304 točke).

V skupnem seštevku kanuistk je Alja Kozorog sezono zaključila na 17. mestu (140 točk), Eva Alina Hočevar je bila 21. (114 točk), Lea Novak pa 27, (83 točk). Z veliko prednostjo je zmagala Avstralka Jessica Fox (334 točk).