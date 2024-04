Judoistki Kaja Kajzer in Andrej Leški sta pretekli konec tedna poskrbeli za odmeven uspeh na velikih tekmovanjih s srebrno in bronasto medaljo na evropskem prvenstvu v Zagrebu. Ob vrnitvi domov so se jima poklonili tudi v matičnem Judo klubu Bežigrad.

Tako Kaja Kajzer kot tudi Andreja Leški s preteklimi uspehi že krasita steno slavnih v bežigrajskem klubu, z novima osvojenima kolajnama pa sta tokrat poskrbeli tudi za uspešen uvod velikih tekmovanj v olimpijski sezoni. V klubu so ju skupaj s trenerjem Luko Kuraltom pozdravili tako vodstvo kluba kot judoisti različnih starostnih kategorij.

Kaja Kajzer Foto: Daniel Novakovič/STA Kajzer in Leški sta ob tem podoživeli uspehe v Zagrebu. "Na prvenstvo sem šla predvsem brez pričakovanj in sproščeno, saj mi to tekmovanje ni bilo glavni cilj letošnjega leta, to bodo olimpijske igre," je dejala 24-letna Kajzerjeva. Glavni cilj Ljubljančanke je bil na tekmi prikazati napredek s treningov, zato je še toliko bolj zadovoljna z osvojenim srebrom v kategoriji do 57 kg.

Andreja Leški Foto: Daniel Novakovič/STA Njena klubska kolegica Leškijeva je po lanskem zlatu na evropskem prvenstvu tokrat osvojila bron v kategoriji do 63 kg, a je bila že po tekmi jasna, da je osvojene medalje izredno vesela, ne glede na njen lesk. "Hvala klubu za podporo, hvala trenerju in moji 'sparing' partnerici Kaji," se je 27-letnica zahvalila zbranim in znova ponovila, da je vesela, ker je njen trud poplačan z medaljo.

"Na tekmo greš z željo, da bi dal vse od sebe. Ob tem upamo, da nam bo uspelo. Sem zelo hvaležna, da je to že tretjič, da sem na evropskem prvenstvu osvojila medaljo," je dodala nasmejana Primorka. Ob slavju po uspehu na evropskem prvenstvu bo predah za obe sicer zelo kratek, saj bosta obe že v prvi polovici maja nastopili na naslednji tekmi, grand slamu v Kazahstanu.