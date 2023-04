Jessica Gadirova osvojila zlato v mnogoboju

Jessica Gadirova Foto: Guliver Image Jessica Gadirova je bila pred zadnjo rotacijo tretja, po parterju, na katerem je aktualna svetovna prvakinja, pa je osvojila prvo mesto. Britanka je že v sredo osvojila ženski ekipni naslov, danes pa je pri komaj 18 letih osvojila že svojo četrto evropsko krono.

Slovenke Lucija Hribar, Zala Trtnik in Meta Kunaver niso nastopile v finalu 24 najboljših tekmovalk. V kvalifikacijah so zasedle 34., 47. in 90. mesto. Od sobote so na EP na sporedu finali po orodjih.

EP v gimnastiki, Antalya, finale mnogoboja (Ž):



1. Jessica Gadirova (VBr) 55,032 točke

2. Zsofia Kovacs (Mad) 54,899

3. Alice D'Amato (Ita) 54,500

4. Lisa Vaelen (Bel) 54,099

5. Maellyse Brassart (Bel) 52,865

6. Eythora Thorsdottir (Niz) 52,733

7. Naomi Visser (Niz) 52,599

8. Mae-Georgia Fenton (VBr) 51,599