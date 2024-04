Francoska vlada je danes sporočila, da je po podrobnih varnostnih pregledih iz organizacije olimpijskih iger v Parizu izločila 800 oseb, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Dodali so, da so opravili 180.000 od skupno milijona pregledov.

"Francoska javnost mora vedeti, da brezpogojno nadzorujemo vse, ki so tako ali drugače povezani z olimpijskimi igrami, od prostovoljcev, spremljevalcev. do tistih, ki bodo nosili olimpijsko plamenico. Skupaj moramo opraviti milijon pregledov, opravili smo jih 180.000 in izključili 800 ljudi," je za televizijsko postajo LCI poudaril francoski zunanji minister Gerald Darmanin.

Dodal je, da je med 800 izločenih osebah tudi 15 tistih, ki so povezani z "verskim radikalizmom" ter še nekaj oseb, povezanih z "okoljevarstvenim aktivizmom, ki želijo protestirati." Še vedno pa morajo preveriti 800.000 oseb, nadalje Darmanina navaja AFP.

"To pomeni, da obstajajo ljudje, ki so se želeli prijaviti kot prostovoljci, nosilci plamenice in očitno niso imeli dobrih namenov," je v izjavi dejal francoski zunanji minister.

Francija bo mobilizirala 45.000 varnostnih sil

Na olimpijskih igrah, ki bodo v francoski prestolnici potekale med 26. julijem in 11. avgustom, ter paraolimpijskih igrah, ki bodo med 28. avgustom in 8. septembrom, bo Francija mobilizirala 45.000 varnostnih sil.

Za varnost prireditev med OI bo po vsej Franciji na dan povprečno skrbelo 35.000 policistov in žandarjev, med paraolimpijskimi igrami pa 25.000.

V to ni vštetih do 18.000 vojakov in med 18.000 in 22.000 zasebnih varnostnih sil dnevno. Samo za slovesno odprtje iger naj bi ob Seni 26. julija skrbelo 45.000 policistov in žandarjev.

Francija je v zadnjih tednih sicer dvignila stopnjo pripravljenosti zaradi groženj glede terorističnih napadov.

