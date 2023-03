Jasmina in Boštjan Maček 17. na mešani ekipni tekmi v Dohi

Slovenska strelca Jasmina in Boštjan Maček sta na mešani ekipni tekmi v trapu na svetovnem pokalu v Dohi osvojila 17. mesto. Brat in sestra iz Prekmurja sta v današnjih treh serijah zadela 136 letečih tarč. Dvainštiridesetletna Jasmina je imela 66, osem let starejši Boštjan pa 70 zadetkov.

V kvalifikacijskem delu je bila najboljša kuvajtska strelka kombinacija Sarah Alhawal-Talal Alrašidi s 145 zadetimi tarčami, skupno pa je nastopilo 24 mešanih strelskih parov.

Jasmina Maček je na letošnji drugi tekmi za svetovni pokal v katarski prestolnici v posamični konkurenci osvojila 31. mesto, potem ko je zadela 111 od 125 letečih tarč. Njen osem let starejši brat Boštjan je zadel 119 letečih tarč, kar mu je navrglo 34., medtem ko je leto dni starejši Denis Vatovec (116) zasedel 63. mesto.

Na prvi letošnji tekmi za svetovni pokal, ki je bila januarja v Rabatu, je Jasmina Maček osvojila deseto mesto, kar je bila njena druga najboljša uvrstitev na tovrstnih tekmah. Pred tem je v Acapulcu 2019 osvojila osmo mesto. Boštjan Maček je na posamični tekmi v maroški prestolnici zasedel 44. mesto, naveza Maček pa je mešano ekipno tekmo končala na devetem mestu.

Tretja letošnja tekma bo med 25. marcem in 6. aprilom v ciprski Larnaki, četrta med 25. aprilom in 6. majem v egiptovskem Kairu, peta med 20. in 31. majem v kazahstanskem Almatyju, šesta pa med 6. in 17. julijem pa v italijanskem Lonatu.

Najboljši slovenski strelci in strelke bodo med 14. avgustom in 3. septembrom v azerbajdžanskem Bakuju nastopili na svetovnem prvenstvu v vseh disciplinah, tekmovalce in tekmovalke v puški šibrenici pa med 4. in 20. septembrom čaka še evropsko prvenstvo v avstrijskem Leobersdorfu.