Japonci suspendirali zvezdnika, ker je prevaral ženo

Japonska plavalna zveza je do konca leta suspendirala štirikratnega svetovnega prvaka v 50-metrskih bazenih Daiyo Seta po zunajzakonski zvezi. Daiya Seto je po priznanju afere odstopil s položaja kapetana japonske olimpijske plavalne reprezentance. Kot so sporočili, je 26-letni tekmovalec "kršil standarde športnega vedenja".

Za zdaj ne kaže, da bi zunajzakonska afera, to je priznal septembra letos, vplivala na njegov nastop na prestavljenih poletnih olimpijskih igrah, ki bodo v Tokiu leta 2021. "Moje najbolj iskreno opravičilo bo, da nadaljujem s plavanjem in si povrnem zaupanje družine, ki jo je globoko prizadelo moje neodgovorno vedenje," je dejal Daiya Seto.

"Rad bi se znova z vso resnostjo in odločnostjo podal v plavalne bazene, da začnem znova, tako da me bodo družina in vsi spet prepoznali kot plavalca," danes poroča britanska radiotelevizija BBC.

Revija Shukan Shincho je v svoji spletni izdaji minuli mesec objavila članek, v katerem piše, da je Seto septembra obiskal ljubezenski hotel z žensko, ki ni bila njegova žena. Seto in njegova žena Yuka Mabuchi, japonska skakalka v vodo, imata dve majhni hčerki.