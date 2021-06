Jan Čirič zmagovalec največjega letošnjega golf turnirja v Sloveniji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Član domačega kluba Arboretum Jan Čirič in Čehinja Michaela Markova sta zmagovalca največjega letošnjega golf turnirja v Sloveniji. Osemnajstletni Čirič je vodil od prvega do zadnjega dne in z udarcem prednosti slavil pred Čehom Chrisom Bohačem ter članom golf kluba Trnovo Jako Babnikom, mlajšim bratom slovenske profesionalne igralke Pie Babnik.