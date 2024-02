Izjemen uspeh mlade slovenske športnice

Dvajsetletna Gruzijka Mariami Prodiašvili je osvojila drugo zlato na evropskem prvenstvu z zračno puško in pištolo na Madžarskem.

Prva v obdobju samostojne Slovenije

"To je moj srečen dan in imam to, kar sem si želela," je v prvem odzivu za Strelsko zvezo Slovenije povedala 17-letna slovenska reprezentantka, ki je v finalu napredovala s četrtega na drugo mesto.

Dodatno težo kolajni daje dejstvo, da je sploh prva v obdobju samostojne Slovenije v mladinski konkurenci. Še v obdobju Jugoslavije pa sta odličja na EP v mladinski konkurenci osvojila le Franc Peternel ml. (1977 zračna pištola) ter Rajmond Debevec (1980 zračna puška in 1983 malokalibrska puška).

Prav Debevec je bil med prvimi, ki je Manji Slak in njenemu trenerju Alešu Koširju čestital za velik uspeh.

Poljak slavil po dramatičnem finalu

Sedemnajstletni Poljak Ivan Rakitski je po dramatičnem finalu zmagal v mladinski disciplini z zračno pištolo na 10 metrov.

Prodiašvili, ki je osvojila zlato med mešanimi ekipa v partnerstvu z Giorgijem Mumladzejem, je bila najboljša v jutranjih kvalifikacijah in nato prevladovala v ženskem mladinskem finalu.

Končala je s skupnim seštevkom 242,2, za vrat ji je dihala Slovenka Slak, lani četrta v tej disciplini, ki je zbrala 237,6.

Bron je pripadel domači strelki Olivii Domsits, drugi v kvalifikacijah, ki se je uvrstila med zadnje tri pred Viktorie Sindlerovo iz Češke, potem ko sta obe po petih izločilnih krogih dosegli 194,9.

V začetku dneva sta Nele Stark in Justus Ott iz Nemčije 1 osvojila naslov mladincev v mešani ekipi z zračno puško na 10 m in s 16:12 premagala dvojico ekipe Srbije 1, Aleksandro Havran in Alekso Rakonjca.

Havranova je tako ekipnemu zlatu mladink, ki ga je osvojila dan prej, dodala še srebro.

Preberite še: