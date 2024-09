Slovenka Manja Slak je na mladinskem svetovnem prvenstvu v strelstvu v Limi osvojila srebrno kolajno v disciplini zračna pištola na 10 m. Osemnajstletna Gorenjka je sicer ena izmed petih slovenskih predstavnic v prestolnici Peruja, kjer bo MSP trajalo do 7. oktobra.

Slak je bila najboljša že v sobotnih kvalifikacijah, ko je ustrelila 576 krogov. V finalu se je zanesljivo prebila skozi vse izločilne boje, a si nabrala preveč zaostanka za zmagovalko Chen Yu-Chen s Tajvana. Bron je osvojila Indijka Kanak Kanak.

Slak je bila letos srebrna na mladinskem EP v madžarskem Györu, nase pa je to sezono opozorila že v svetovnem pokalu s šestim mestom v Münchnu, prav tako v disciplini zračna pištola na 10 m.

Od slovenskih predstavnikov so v Limo, kjer se je prvenstvo začelo 26. septembra, odpotovali še Luka Lukić, Hana Strakušek, Nika Skubic in Eva Vodopivec, spremljata pa jih trenerja Oto Strakušek in Andrej Brunšek.