ITTF odpovedala vsa tekmovanja do konca julija

"Pozorno spremljamo položaj, da bi lahko potencialno sezono nadaljevali avgusta," so sporočili z ITTF, pri kateri so do konca leta odpovedali vsa veteranska tekmovanja in dogodke Table Tennis X.

Razmišljajo tudi, kako bi zmanjšali stroške in se tako lažje borili s finančnimi izzivi. Pri tem bodo razmišljali tudi o prestrukturiranju števila zaposlenih v skladu s finančno realnostjo tega leta.

