Hrvat na DP potrdil prevlado v enojcu

Izolski veteran Rajko Hrvat je na 31. državnem prvenstvu v veslanju na Bledu potrdil svoj dolgoletni primat v enojcu v slovenski konkurenci in osvojil še en naslov. Skupaj je na tekmovanju nastopilo skoraj 200 veslačev iz šestih slovenskih klubov.

Med klubi je bil z devetimi naslovi v vseh starostnih kategorijah najboljši veslaški klub Dravske elektrarne Maribor z devetimi naslovi, osem jih je osvojil izolski Argo, sedem pa domači Bled.

V prestižni konkurenci enojcev je Hrvat, tretji z letošnjega svetovnega pokala v Sabaudiji, na 35. rojstni dan potrdil svoj večletni primat v enojcu. Zelo blizu mu je na drugem mestu prišel Ljubljančan Filip Matej Pfeifer, letos četrti na EP do 23 let, tretji pa je bil Mariborčan Nik Krebs.

"Po slabi novici o odpovedi jesenskega svetovnega prvenstva na Kitajskem sem se povsem preusmeril v trening in priprave za naslednji dve sezoni, največji izziv pa mi predstavlja evropsko prvenstvo leta 2023 tu na Bledu. Nastop na državnem prvenstvu mi je lepo uspel, zadovoljen sem tudi z doseženim časom. Me pa po drugi strani veseli, da doma dobivam resno konkurenco in da se s tem krepi slovensko veslanje," je po naslovu prvaka povedal Hrvat.

Filip Matej Pfeifer je osvojil drugo mesto. Foto: Bálint Czucz

Krebs in čas do zanesljive zmage v dvojcu

Krebs se bolje počuti v dvojcu, v katerem je skupaj z Jako Časom brez težav osvojil naslov državnega prvaka, na mednarodni sceni sta se letos izkazala s petim mestom na svetovnem pokalu v Zagrebu. Krebs in Čas sta zmagala tudi med dvojnimi dvojci, kjer je drugo mesto zasedla blejska posadka Potočnik-Aljančič, tretje pa izolski čoln Hrvat-Markuža.

Med članicami je naslov državne prvakinja ubranila Izolanka Nina Kostanjšek, letos šesta na svetovnem pokalu v Zagrebu, drugo mesto pa je pripadlo mladinki Brini Poropat, veslačici Dravskih elektrarn iz Maribora.

V mladinski kategoriji ni bilo presenečenj, najvišja mesta so zasedli veslači in veslačice reprezentančnih posadk. Pri fantih je naslov državnega prvaka pripadel Blejcu Gabrijelu Potočniku, drugi je bil Ljubljančan Jurij Korbar, tretji pa član izolskega Arga Matej Markuža. Pri dekletih je zmagala Blejka Ruby Čop pred klubsko kolegico Jano Dremelj, tretja pa je bila članica VK Dravske elektarne Maribor Brina Poropat.

Mladince čez dva tedna čaka nastop na še zadnjem vrhuncu letošnje veslaške sezone - evropskem prvenstvu v Münchnu.