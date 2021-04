Hribar drugi v Ochsenhausnu, Kožul brez finala

"Na turnirju je lahko nastopilo le osem igralcev, tako da je bil kakovosten. Sistem tekmovanja je bil podoben, kot je slovenski Top 8, s tem, da so se najboljši štirje uvrstili v končnico, kjer sta se igrala polfinalne in finale. Vsekakor je bilo to za nas dobrodošlo, kajti v letošnji sezoni je prvenstvo v drugi nemški ligi odpovedano, tako da še nisem v tekmovalnem ritmu. Tudi zato sem bil toliko bolj zadovoljen s svojimi igrami, čeprav sem v finalu izgubil proti Cheaibu," je po osvojenem drugem mestu povedal Hribar, ki je predlani z Darkom Jorgičem osvojil naslov evropskega prvaka v dvojicah do 21 let v Gondomarju na Portugalskem.

Kožul izpadel v polfinalu nemškega prvenstva

Manj uspešen konec tedna pa je za Hribarjevim reprezentančnim kolegom Denijem Kožulom. S svojim Grünwettersbachom je izpadel v polfinalu nemškega prvenstva, po pričakovanju ga je izločila Borussia Düsseldorf, ki je obe polfinalni tekmi dobila s 3:0. Kožul je na prvi tekmi z 2:3 izgubil proti Švedu Kristianu Karlssonu, na drugi pa z 0:3 proti slovitemu Nemcu Timu Bollu, enakovreden mu je bil le v prvem nizu (10:12).

Drugi polfinalni obračun med Saarbücknom Darka Jorgiča in ekipo Liebherr Ochsenhausen se bo začel 8. aprila.