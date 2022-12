Gimnastična zveza Slovenije praznuje okrogel jubilej

Med najbolj prepoznavnimi imeni, ki so se udeležila ustanovne konference, so bili Radovan Nedeljković (Gimnastična zveza Jugoslavije), Jenko Marijan (Partizan Slovenije), Jelica Vazzaz (Visoka šola za telesno vzgojo) in Kutin.

Krovna slovenska gimnastična zveza ob jubilejih podeljuje posebna priznanja. Med najpomembnejše spada tako imenovani zlati telovadec za življenjsko delo na področju gimnastike, dolgoletno delo s športniki ter prispevek k razvoju in promociji gimnastike.

Do zdaj je zlatega telovadca prejela le Stasja Mehora ob 50-letnici GZS, deset let kasneje pa bo nagrado prejela Olga Mancevič za svoj ogromni doprinos k razvoju in promociji ritmične gimnastike v Sloveniji, so sporočili iz GZS.

Slovita imena v Klubu zaslužnih telovadcev in trenerjev

Slovenska gimnastična elita je združena v Klubu zaslužnih telovadcev in trenerjev. Njegovi člani so dobitniki kolajn s svetovnih in evropskih prvenstev ter evropskih in olimpijskih iger.

Foto: Aleš Fevžer/OKS

Slovitim imenom, kot so Miro Cerar, Martin Šrot, Jože Senica, Lojze Kolman, Aljaž Pegan, Mitja Petkovšek in Sašo Bertoncelj ter njihovi trenerji, se bosta letos pridružili še Teja Belak in Jekaterina Vedenejeva s trenerjema. Belakova je zmagovalka prvih evropskih iger leta 2019 na preskoku, Vedenejeva pa je letos na svetovnem prvenstvu osvojila bron s trakom.

Pred desetimi leti je legendarni Cerar postal tudi častni predsednik GZS, častni člani so še Janez Matoh, Jože Mermal in Alojz Mavrič.

Slovenska zveza poleg omenjenih nagrad podeljuje še plakete GZS, ki jih prejmejo športniki in njihovi trenerji za uvrstitev na olimpijske igre, sodniki za dolgoletno mednarodno priznano sodniško delo, članice GZS za svoje dolgoletno članstvo v GZS in posamezniki za dolgoletno delo v GZS, ter pohvale GZS, ki jih prejmejo osebe, ki sodelujejo pri rednih ali občasnih uradnih akcijah GZS.

Slovesna prireditev ob 60-letnici slovenske zveze bo sicer januarja.