Garnbretova brez vrečke za magnezij do vrha v polfinalu

Slovenija bo imela v finalu uvodne tekme svetovnega pokala v težavnostnem plezanju tri predstavnice in predstavnika. Edina, ki je v polfinalu osvojila vrh smeri, je bila najboljša slovenska športna plezalka Janja Garnbret, ki pa se ji je že na začetku smeri odpela vrečka za magnezij. V finalu so tudi Mia Krampl, Lučka Rakovec in Domen Škofic.