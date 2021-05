Fury mora boksati z Wilderjem, dvoboj z Joshuo vprašljiv

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dvoboj britanskih boksarskih težkokategornikov Tysona Furya in Anthonyja Joshue, na katerem bi se 14. avgusta pomerila za naslov absolutnega svetovnega prvaka, je ogrožen, poročajo ameriški mediji. ESPN in the Athletic poročata, da je sodišče podprlo zahtevo nekdanjega prvaka Deontaya Wilderja po ponovnem dvoboju s Furyjem.