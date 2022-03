Francozi pred 80 tisoč gledalci do prestižnega pokala

Francoski ragbisti so zmagovalci prestižnega pokala šestih narodov, potem ko so v zadnjem krogu na domačem Stade de Franceu pred 80 tisoč gledalci ugnali Anglijo s 25:13. To je bila prva francoska zmaga v tem tekmovanju po 12 letih, s čimer so galski petelini postali prvi favoriti za svetovno prvenstvo, ki ga bodo gostili prihodnje leto.

Francozi so odločilen korak proti uspehu storili že v prejšnjem, četrtem krogu po težko prigarani zmagi proti Walesu s 13:9. V prvem krogu so bili s 37:10 boljši od Italije, v drugem so tesno ugnali na koncu drugouvrščene Irce s 30:24, v tretjem pa so bili boljši od Škotov s 36:17.

S sobotnim uspehom so tako dosegli tudi grand slam oz. zmago proti vsem petim nasprotnikom v tem tekmovanju. To je nazadnje uspelo Walesu pred tremi leti.

"Igralcem bi svetoval, da ostanejo na realnih tleh. To je sicer velik korak za našo ekipo, ampak prihajajo še pomembnejše stvari," je po zmagoslavju dejal generalni menedžer francoske reprezentance Raphael Ibanez. Foto: Guliverimage

"Igralcem bi svetoval, da ostanejo na realnih tleh. To je sicer velik korak za našo ekipo, ampak prihajajo še pomembnejše stvari," je po zmagoslavju dejal generalni menedžer francoske reprezentance Raphael Ibanez.

Varovanci selektorja Fabiena Galthiera so na koncu zbrali 25 točk. Drugi so bili Irci (21), tretje mesto pa je pripadlo Angležem (10). V drugi polovici lestvice so bili Škoti (10), Valižani (7) in Italijani (4).

Največ naslovov v zgodovini šestih narodov imajo Angleži, in sicer 29. Z enim manj sledi Wales, 18. lovoriko je letos osvojila Francija, po 14 naslovov pa imata Irska in Škotska. Italijani so po 22 nastopih v tem tekmovanju brez lovorike.