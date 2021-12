Finku tekma večera na 200 m prsno

Srebro je na 200 m prsno osvojil Nizozemec Arno Kamminga, ki je za Finkom zaostal 14 stotink sekunde, Američan Will Licon za 56 in Šved Erik Persson za 63.

Nizozemci Kira Toussaint, Arno Kamminga, Raniomi Kromowidjojo in Thom de Boer so prepričljivo dobili mešano moško-žensko štafeto in z 1:36,20 plavali le dve stotinki sekunde počasneje od svetovnega rekorda, ki so ga dosegli novembra na evropskem prvenstvu v Kazanu. Krepko so zaostali Američani in Italijani.

Nov rekord prvenstev je dosegla Kitajka Li Bingjie, ki je 800 m prosto zmogla v 8:02,90 minute. To je na 100 m prosto uspelo tudi Siobhan Bernardette Haughey s 50,98, sicer pa je to za to plavalko že drugo zlato odličje na tem SP. Tekmovalka je v četrtek dosegla tudi nov svetovni rekord na 200 m prosto. Američanka Ehyan White je bila najboljša na 200 m hrbtno.

V moški konkurenci je Italijan Matteo Rivolta na 100 m delfin z 48,87 le za 17 stotink sekunde ugnal Južnoafričana Chada le Closa.

Med Slovenci na prvenstvu nastopa le še Tjaša Vozel, Katja Fain in Janja Šegel sta svoje nastope že zaključili.

Prvenstvo bo potekalo do torka.

