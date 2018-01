Fernandez tudi v Moskvi nepremagljiv

Španec je brez težav ubranil vodstvo po kratkem programu in ga po današnjem prostem programu spremenil še v zlato medaljo. Za njim sta ostala domača aduta, pred katerima je imel Španec več kot 20 točk naskoka. Srebro je pripadlo Dmitriju Alijevu, bron pa Mihailu Koljadi. Fernandez je na EP nepremagan vse od EP 2013 v Zagrebu, ko je začel niz zmag, v bogati zbirki pa ima še dva svetovna naslova iz let 2015 in 2016.

Manjka mu samo še olimpijska medalja

Njegov naslednji cilj pa bodo olimpijske igre v Pjongčangu, saj prav olimpijska medalja edina še manjka v njegovi zbirki; pred štirimi leti v Sočiju je bil četrti.

S šestim naslovom se je Fernandez še nekoliko bolj približal doslej precej nedotakljivim legendam tega športa; Šved Ulrich Salchow je slavil devetkrat v začetku 20. stoletja, Avstrijec Karl Schäfer ima osem naslovov, Rus Jevgenij Plušenko, ki je bil v Moskvi tudi v trenerskem štabu Fernandeza, pa ima sedem naslovov evropskega prvaka. A le Schäfer ima z neprekinjenimi slavji med letoma 1929 in 1936 daljši zaporedni niz zmag.

Po kratkem programu plesnih parov sta v vodstvu Francoza Gabriella Papadakis in Guillaume Cizeron. Foto: Reuters

Plesni pari opravili prvi del naloge

Danes so prvi del naloge opravili tudi plesni pari. Po kratkem programu sta v vodstvu Francoza Gabriella Papadakis in Guillaume Cizeron, druga sta domačina Aleksandra Stepanov in Ivan Bukin, tretja pa Italijana Anna Cappellini in Luca Lanotte.

V soboto bo v ženskem finalu v prostem programu nastopila tudi Daša Grm. Edina slovenska predstavnica v Moskvi je uspešno opravila kratki program in se z 20. mestom uvrstila med 24 finalistk. Najboljše izhodišče imajo Rusinji Alina Zagitova in Jevgenija Medvedjeva ter Italijanka Carolina Kostner.